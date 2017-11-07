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Одесса, Украина, Экономика

Наши в Лондоне: Одесса представлена на Международной туристической выставке (ФОТО)

07.11.2017

В Лондоне (Великобритания) проходит Международная туристическая выставка World Travel Market London 2017, которая является грандиозной бизнес-платформой, где встречаются поставщики туристических услуг глобального масштаба.

Данная выставка охватывает более 5000 участников и более 50 000 визитеров.

В этом году на выставке WTM London на консолидированном стенде Украину представляют: Одесса-Киев-Львов-Харьков.

Одесса впервые представлена на WTM London 2017.

Основная цель участия в выставке – популяризация Одессы как привлекательной дестинации, города круглогодичного посещения, расширение сотрудничества с другими странами и городами, а также укрепление и поиск новых деловых контактов.

Участие в международной выставке позволит повысить узнаваемость Одессы во всем мире, привлечь дополнительный поток туристов в наш город и Украину в целом.

Выставка WTM London 2017 будет работать до 8 ноября 2017 года.

 

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Suhan

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