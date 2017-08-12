Ночная битва: как одесские фаны дрались в центре Киева (видео)

Сегодня ночью в столице отличились одесские ультрас «Сегедка», которые после матча Премьер-лиги между киевским «Динамо» и кропивницкой «Звездой», устроили побоище со столичными фанатами «Родичі».

Потасовка, в которой участвовали порядка 100 фанатов и которая длилась несколько минут, произошла возле станции метро Олимпийская». Потребовалось вмешательство спецназа.

На этой неделе «Родичі» разорвали фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились три года назад из-за войны на востоке Украины.

«Родичі» обвинили одесситов в дружеских отношениях с российскими фанатами и пообещали наказать «Сегедку».