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Одесса, Происшествия, Украина

Ночная битва: как одесские фаны дрались в центре Киева (видео)

12.08.2017

Сегодня ночью в столице отличились одесские ультрас «Сегедка», которые после матча Премьер-лиги между киевским «Динамо» и кропивницкой «Звездой», устроили побоище со столичными фанатами «Родичі».

Потасовка, в которой участвовали порядка 100 фанатов и которая длилась несколько минут, произошла возле станции метро Олимпийская». Потребовалось вмешательство спецназа.

На этой неделе «Родичі» разорвали фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились три года назад из-за войны на востоке Украины.
«Родичі» обвинили одесситов в дружеских отношениях с российскими фанатами и пообещали наказать «Сегедку».

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Suhan

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