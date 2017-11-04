Ночной дозор: Одессу выйдут патрулировать новобранцы (ФОТО)

Сегодня 98 новобранцев патрульной полиции Одессы, в числе которых 22 девушки, приняли Присягу.

Их поздравил глава подразделения Юрий Рыбак и каждому вручил специальные жетоны.

Новобранцы завершили четырехмесячный курс обучения начальной профессиональной подготовки, который включал в себя тестирование, собеседования и проверку физической подготовки. Все они успешно сдали экзамены.

Кроме того, сегодня 35 полицейских получили благодарности за добросовестную службу, и ещё 19 — очередные звания.

Часть новобранцев уже сегодня заступит на патрулирование города в ночную смену.

Добавим, что также сегодня в Киеве 76 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.