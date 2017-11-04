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Одесса, Украина

Ночной дозор: Одессу выйдут патрулировать новобранцы (ФОТО)

04.11.2017

Сегодня 98 новобранцев патрульной полиции Одессы, в числе которых 22 девушки, приняли Присягу.

Их поздравил глава подразделения Юрий Рыбак и каждому вручил специальные жетоны.

Новобранцы завершили четырехмесячный курс обучения начальной профессиональной подготовки, который включал в себя тестирование, собеседования и проверку физической подготовки. Все они успешно сдали экзамены.

Кроме того, сегодня 35 полицейских получили благодарности за добросовестную службу, и ещё 19 — очередные звания.

Часть новобранцев уже сегодня заступит на патрулирование города в ночную смену.

Добавим, что также сегодня в Киеве 76 новых патрульных полицейских приняли присягу на верность украинскому народу.

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Suhan

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