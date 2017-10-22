Новый трудовой кодекс: доплата за профессиональный рост и работа на дому

Вскоре украинцев ожидают новые изменения в трудовом законодательстве при условии, если парламент примет новый проект Трудового кодекса во втором чтении.

Новый законопроект, который разработал Кабмин готовит ряд нововведений, которые могут существенно изменить жизнь украинцев.

Трудовой кодекс Украины в первом чтении был принят в ноябре 2015 года. Если новый документ Рада примет в этой редакции, на людей ожидают следующие изменения и нововведения:

Работодатели после предупреждения смогут законно следить за рабочим процессом своих подчиненных с помощью видеокамер, диктофонов и других технических средств. Отслеживать как используются офисные компьютеры в случаях, обусловленных «особенностями производства».

Согласно кодексу новшеством становятся тестирования и конкурсы при отборе на любую работу.

Норма продолжительности рабочей недели не увеличивается, а остается, как и было — 40 рабочих часов в неделю. Работодатель сможет изменять количество рабочих часов, при условии, если это изменение будет закреплено коллективным договором или нормативным актом работодателя. Сокращение рабочих часов не должно влиять на размер зарплаты.

У людей появится возможность работать дома. Теперь это будет урегулировано и предусмотрено в новом законе «При заключении трудового договора или позже, стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии».

Работодатель будет вынужден уплатить пеню работникам, в случае несвоевременно выплаченной заработной платы гарантийные или компенсационные выплаты. Размер пени будет зависеть от двойной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки.

Сверхурочные работы и работы в сверхурочное время будут оплачиваться в двойном размере. А если в течение года работник сверх отработает более 120 часов, оплату за отработанные сверх этой нормы часа осуществлять в тройном размере.

Ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней.

Государственными праздниками останутся Новый год, Международный женский день, Международный день солидарности работников (1 и 2 мая), День победы, День Конституции Украины, День независимости Украины и День защитника Украины. На днях религиозных праздников останутся Рождество Христово, Пасха и Троица.

Также, в новом кодексе будет закреплено такое понятие как «профессиональная (служебная) карьера» — это профессиональный рост и продвижение работника на службе, согласно чего работодатель будет обязан повышать заработную плату работнику.