Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесскую «Молодую гвардию» отремонтируют за 50 миллионов
«Черноморец» против «Стали»: поединок закончился вничью
В Южном строят крупнейший зерновой терминал (ФОТО)
Экологическая катастрофа: жители Болграда могут остаться без питьевой воды (видео)
Новый трудовой кодекс: доплата за профессиональный рост и работа на дому
Брачный бизнес по-одесски
Медреформа: одесситы теперь будут платить поборы в больницах на законных основаниях
Одесситов приглашают на бесплатный семинар по ProZorro
Одесский военный изготавливал взрывчатку на продажу (видео)
Украинцы заменяют свинину курятиной
Общество, Украина

Новый трудовой кодекс: доплата за профессиональный рост и работа на дому

22.10.2017

Вскоре украинцев ожидают новые изменения в трудовом законодательстве при условии, если парламент примет новый проект Трудового кодекса во втором чтении.

Новый законопроект, который разработал Кабмин готовит ряд нововведений, которые могут существенно изменить жизнь украинцев.

Трудовой кодекс Украины в первом чтении был принят в ноябре 2015 года. Если новый документ Рада примет в этой редакции, на людей ожидают следующие изменения и нововведения:

  • Работодатели после предупреждения смогут законно следить за рабочим процессом своих подчиненных с помощью видеокамер, диктофонов и других технических средств. Отслеживать как используются офисные компьютеры в случаях, обусловленных «особенностями производства».
  • Согласно кодексу новшеством становятся тестирования и конкурсы при отборе на любую работу.
  • Норма продолжительности рабочей недели не увеличивается, а остается, как и было — 40 рабочих часов в неделю. Работодатель сможет изменять количество рабочих часов, при условии, если это изменение будет закреплено коллективным договором или нормативным актом работодателя. Сокращение рабочих часов не должно влиять на размер зарплаты.
  • У людей появится возможность работать дома. Теперь это будет урегулировано и предусмотрено в новом законе «При заключении трудового договора или позже, стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии».
  • Работодатель будет вынужден уплатить пеню работникам, в случае несвоевременно выплаченной заработной платы гарантийные или компенсационные выплаты. Размер пени будет зависеть от двойной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки.
  • Сверхурочные работы и работы в сверхурочное время будут оплачиваться в двойном размере. А если в течение года работник сверх отработает более 120 часов, оплату за отработанные сверх этой нормы часа осуществлять в тройном размере.
  • Ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 календарных дней.
    Государственными праздниками останутся Новый год, Международный женский день, Международный день солидарности работников (1 и 2 мая), День победы, День Конституции Украины, День независимости Украины и День защитника Украины. На днях религиозных праздников останутся Рождество Христово, Пасха и Троица.

Также, в новом кодексе будет закреплено такое понятие как «профессиональная (служебная) карьера» — это профессиональный рост и продвижение работника на службе, согласно чего работодатель будет обязан повышать заработную плату работнику.

В Украине хотят создать Службу финансовых расследований. Почему?

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах