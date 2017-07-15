Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Два лица Одессы: от красной дорожки до голого бомжа (ФОТО)
Суперкубок в Одессе: субботний забег одесского губернатора (ФОТО, ВИДЕО)
Одесса превратилась в Канны: как прошло дефиле на красной дорожке (ФОТО)
Одесситы будут сражаться на Чемпионате Европы в Румынии (ФОТО)
Обыграли россиян: триумф одесского «Черноморца» в Шанхае (ВИДЕО,ФОТО)
Дискредитация Одесской таможни: руководство подает в суд
Одесский «Черноморец» похвастал новой формой (ФОТО)
Ротация в разгар сезона: побережье Одессы встречает нового хозяина
Выходные — на всю Украину: Одесса будет бить рекорды
Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)
Одесса, Украина

Обыграли россиян: триумф одесского «Черноморца» в Шанхае (ВИДЕО,ФОТО)

15.07.2017

Команда выпускного класса Академии одесского «Черноморца» серией послематчевых пенальти обыграла московский футбольный клуб «Строгино» в финале «International Young School Football Invitational 2017» в Шанхае 14 июля.

Голкипер юных «моряков» отразил первый и шестой удары соперников. У «Черноморца» второй удар серии пришелся в штангу, а остальные пять попыток были точны.

В итоге — золотая медаль турнира!

Забивали Ратушняк, Максименков, Титаевский, Дохина и Полевой.

ФК «Строгино» (Москва) — «Черноморец» (U-17) (Одесса) — 0:0 (по пенальти 4−5)

Состав «Черноморца»: Коваль, Титаевский (капитан), Максименков, Кладько (Белятинский, 60), Клименко, Полевой, Гулеватый (Гейко, 72), Урум (Ратушняк, 40), Хорсуненко, Мамросенко (Дохина, 46), Соловей (Долгов, 32)

Запасные: Стефанов, Михайличенко, Чернышов, Иванник, Проскочилов Гедик

Лучший вратарь — Ян Коваль.

Лучший игрок турнира — Никита Титаевский.

Лучший тренер турнира — Александр Горобец.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах