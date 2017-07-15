Обыграли россиян: триумф одесского «Черноморца» в Шанхае (ВИДЕО,ФОТО)

Команда выпускного класса Академии одесского «Черноморца» серией послематчевых пенальти обыграла московский футбольный клуб «Строгино» в финале «International Young School Football Invitational 2017» в Шанхае 14 июля.
Голкипер юных «моряков» отразил первый и шестой удары соперников. У «Черноморца» второй удар серии пришелся в штангу, а остальные пять попыток были точны.
В итоге — золотая медаль турнира!
Забивали Ратушняк, Максименков, Титаевский, Дохина и Полевой.
ФК «Строгино» (Москва) — «Черноморец» (U-17) (Одесса) — 0:0 (по пенальти 4−5)
Состав «Черноморца»: Коваль, Титаевский (капитан), Максименков, Кладько (Белятинский, 60), Клименко, Полевой, Гулеватый (Гейко, 72), Урум (Ратушняк, 40), Хорсуненко, Мамросенко (Дохина, 46), Соловей (Долгов, 32)
Запасные: Стефанов, Михайличенко, Чернышов, Иванник, Проскочилов Гедик
Лучший вратарь — Ян Коваль.
Лучший игрок турнира — Никита Титаевский.
Лучший тренер турнира — Александр Горобец.
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