Обыграли россиян: триумф одесского «Черноморца» в Шанхае (ВИДЕО,ФОТО)

Команда выпускного класса Академии одесского «Черноморца» серией послематчевых пенальти обыграла московский футбольный клуб «Строгино» в финале «International Young School Football Invitational 2017» в Шанхае 14 июля.

Голкипер юных «моряков» отразил первый и шестой удары соперников. У «Черноморца» второй удар серии пришелся в штангу, а остальные пять попыток были точны.

В итоге — золотая медаль турнира!

Забивали Ратушняк, Максименков, Титаевский, Дохина и Полевой.

ФК «Строгино» (Москва) — «Черноморец» (U-17) (Одесса) — 0:0 (по пенальти 4−5)

Состав «Черноморца»: Коваль, Титаевский (капитан), Максименков, Кладько (Белятинский, 60), Клименко, Полевой, Гулеватый (Гейко, 72), Урум (Ратушняк, 40), Хорсуненко, Мамросенко (Дохина, 46), Соловей (Долгов, 32)

Запасные: Стефанов, Михайличенко, Чернышов, Иванник, Проскочилов Гедик

Лучший вратарь — Ян Коваль.

Лучший игрок турнира — Никита Титаевский.

Лучший тренер турнира — Александр Горобец.