Одесса превратилась в Канны: как прошло дефиле на красной дорожке (ФОТО)

В этом году Одесский международный кинофест стартовал уже уже в восьмой раз.

Одесситам и гостям города покажут около сотни лент. Среди них фильмы со всего мира, в том числе Франции, Бельгии, Германии, Бразилии, Южной Кореи, Китая и др. Некоторые показы будут бесплатны, в частности на Потемкинской лестнице в субботу, 15 июля, можно будет посмотреть ленту — легенду французского немого кино «Дамское счастье».

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Кинематографисты из многих стран мира будут соревноваться за Гран-при ОМКФ — «Золотого Дюка» и другие награды. Приятно отметить, что два украинские киноленты участвуют сразу в двух программа – Международной и Национальной. Как отмечают организаторы, в этом году на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок — 911 фильмов из 81 стран.

Также на Одесском кинофестивале состоится мировая премьера фильма «Уровень черного» украинского режиссера Валентина Васяновича.

Словом, настроение творческое и фестивальное!

В церемонии торжественного открытия, перед которым состоялось традиционное дефиле на красной дорожке, приняли участие губернатор и мэр Одессы.

Максим Степанов поздравил всех присутствующих и заверил, в Одесской области есть все, чтобы превратиться в центр украинского и мирового кино.

«Одесская область стоит того, чтобы стать украинским Голливудом, Меккой для кинематографистов со всего мира. Она способна превратиться в мировую кинематографическую площадку. Мы можем снимать десятки и даже сотни фильмов каждый год. У нас есть все, чтобы языком кино рассказать об Украине всему миру. Но главное — есть желание творить собственное будущее! » — подчеркнул он.

В свою очередь Геннадий Труханов заметил: «Мы живем в мультимедийном веке, который стремительно расширяет массовый доступ людей к сложным технологиям. Сотни миллионов людей каждый день выкладывают в публичный доступ миллиарды мегабайт видео. Но это не делает их кинематографистами, потому что кино — это искусство, воспроизведение действительности в художественных образах, а не пикселях и мегабайтах. Настоящее искусство – это удел профессионалов, посвятивших свою жизнь служению кинематографу. И на фоне миллиардов любительских видео наша общая задача — позаботиться о развитии настоящего киноискусства».















