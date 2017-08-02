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Одесса, Украина

Одесса принимает по-крупному: от авиашоу до парусной регаты (ФОТО)

02.08.2017

Грандиозный Всеукраинский спортивный фестиваль «SEANERGY The Global SportExpo 2017» назначен в Одессе на 19-20 августа. 

Он пройдет на восьми спортивных локациях.

Мероприятие будет включать: более 300 участников спортивной индустрии, парусную регату частных яхт, авиашоу, 5 больших соревнований, соревнования для детей в возрасте от 1 года и старше, наибольшее количество чемпионов мира и олимпийских чемпионов, необычные призы (сет в теннис с политиком, сет в пинпонг с народным депутатом, сет в баскетбол с послом другой страны, игра с чемпионом мира и т.д.).

Фестиваль пройдет при поддержке Одесского областного совета и Национального Олимпийского комитета Украины.

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Suhan

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