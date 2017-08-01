Одессит держит курс на Гамбург (ФОТО)

Представитель федерации бокса Одесской области Николай Буценко, в составе Национальной сборной Украины, в Тисовце заканчивает подготовку к чемпионату мира в Германии, который пройдет в конце августа.

Это первый тренировочный сбор украинских спортсменов после чемпионата Европы в Харькове. Из Западной Украины ребята , под руководством главного тренера Дмитрия Сосновского, отправятся на Олимпийскую тренировочную базу в Конча-Заспу. Там пройдет заключительный сбор, а дальше — курс на Гамбург.

Напомним, от сборной Украины на Чемпионат мира 2017 квалифицировались 8 боксеров, а именно:

49 кг — Назар Куротчин

52 кг — Дмитрий Замотаев

56 кг — Николай Буценко

60 кг — Юрий Шестак

69 кг — Евгений Барабанов

75 кг — Александр Хижняк

91 кг — Рамазан Муслимов

91 кг — Виктор Выхрист









