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Одесса, Украина

Одессит держит курс на Гамбург (ФОТО)

01.08.2017

Представитель федерации бокса Одесской области Николай Буценко, в составе Национальной сборной Украины, в Тисовце заканчивает подготовку к чемпионату мира в Германии, который пройдет в конце августа.

Это первый тренировочный сбор украинских спортсменов  после чемпионата Европы в Харькове. Из Западной Украины ребята , под руководством главного тренера Дмитрия Сосновского, отправятся на Олимпийскую тренировочную базу в Конча-Заспу. Там пройдет заключительный сбор, а дальше — курс на Гамбург.

Напомним, от сборной Украины на Чемпионат мира 2017 квалифицировались 8 боксеров, а именно:
49 кг — Назар Куротчин
52 кг — Дмитрий Замотаев
56 кг — Николай Буценко
60 кг — Юрий Шестак
69 кг — Евгений Барабанов
75 кг — Александр Хижняк
91 кг — Рамазан Муслимов
91 кг — Виктор Выхрист

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Suhan

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