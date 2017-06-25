Одессит Николай Буценко завоевал серебро европейского первенства (ФОТО)

24 июня в Харькове, в финале Чемпионата Европы по боксу, одессит Николай Буценко (тренеры А.Синепупов, В. Буценко) стал серебряным призером, в весовой категории до 56 кг!
Жаль, что в решающей схватке нашего земляка с британцем Питером МакГрейлом, мнение судей разделилось не в пользу Николая — 2:3.
По итогам европейского первенства сборная Украины признана лучшей командой, ведь наши боксеры собрали шесть медалей в десяти весовых категориях: три золота, серебро и две бронзы.
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