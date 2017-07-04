Одесситам о финансах: гривня летом отдыхает?

Одесситы могут выдохнуть, летние месяцы эксперты считают благоприятными для гривни.

Еще в конце мая украинская валюта достигла рекордно высокой в 2017 году отметки — 26,33/26,31 грн/$. С тех пор доллар подешевел еще. На торгах межбанка 3 июля был установлен семимесячный курсовой рекорд — впервые со 2 декабря прошлого года котировки доллара опустились ниже 26 грн/$.

В мае — июле динамика пары гривна — доллар на межбанке была такой:

В этом смысле ситуация на валютном рынке пока почти полностью повторяет прошлогоднюю: начиная с марта (по времени это практически совпадает с окончанием отопительного сезона) гривня постепенно укрепляется. В первые два месяца лета колебания курса обычно не превышают 5-10 копеек. Так было год назад, такую же динамику можно было наблюдать и сейчас.

Не особо повлияла на украинский межбанк и вирусная атака конца июня, задевшая несколько десятков украинских банков. НБУ на всякий случай решил провести валютную интервенцию (чего Нацбанк не делал почти год), чтобы насытить рынок валютой и не допустить перекосов ни в сторону спроса, ни в сторону предложения доллара на рынке.

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В целом межбанк отреагировал на кибератаку подорожанием доллара всего на три копейки. А после того, как основное напряжение спало, доллар снова стал дешеветь, вплотную приблизившись к отметке в 26 грн/$, а потом и преодолев ее.

Знаковое событие июня, напрямую связанное с курсом, — старт безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Теоретически увеличение турпотока в Европу должно повысить спрос среди населения на наличную валюту. Особенно это касается периода отпусков.

Официально безвиз с Евросоюзом в Украине заработал 11 июня.

В НБУ отмечают, что, действительно, формальная угроза курсу от безвиза есть, но опыт других стран (Молдова, Сербия и Македония) показывает, что она повлияет на украинские рынки и соответственно на платежный баланс Украины минимально.

Что касается июля, то главным фактором в любом случае будет политика Нацбанка Украины, который сейчас фактически и определяет официальный обменный курс.

Курс межбанка на конец июля эксперты прогнозируют в диапазоне: 25,90-26,75 грн/$

Источник: delo.ua