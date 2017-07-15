Одесситы будут сражаться на Чемпионате Европы в Румынии (ФОТО)

Спортсмены федерации бокса Одесской области Дмитрий Молодан (тренер Игорь Юрескул) и Юнис Гулиев (тренеры Нураддин Алибейли и Азер Мустафаев) будут представлять наш регион на чемпионате Европы по боксу среди юношей в Румынии.

На европейское первенство, которое будет проходить с 17 по 23 июля, отправляется сборная Украины в составе из 20 спортсменов. Старший тренер сборной — Александр Остапчук.

В воскресенье вечером в Каменец-Подольском юные боксеры проведут последнюю тренировку и дальше — старт на Румынию.

Форма ребят традиционно выполнена в цветах украинского флага.

ОДЕССИТ НИКОЛАЙ БУЦЕНКО ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРВЕНСТВА (ФОТО)

Напомним, 24 июня в Харькове, в финале Чемпионата Европы по боксу, спортсмен федерации бокса Одесской области Николай Буценко (тренеры А.Синепупов, В. Буценко) стал серебряным призером, в весовой категории до 56 кг!