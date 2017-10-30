Одесситы доказали свое преимущество в Украине (ФОТО)

В воскресенье в Одессе в СК «Олимпиец» прошли финальные поединки Чемпионата Украины по боксу среди юниоров памяти мастер спорта СССР Романа Песина.

Члены сборной Одесской области показали, действительно, высокий уровень и бойцовский характер. Как результат, одесситы стали первыми в командном зачете по завоеванным медалям: три золота, два серебра и одна бронза.

Чуть чуть не хватило до победы Илье Мельничуку (70 кг, тренер С. Антонов) и Александру Полевому (48 кг, тренеры К.Берман, С.Антонов), но для обоих ребят это первенство стало новой ступенью и раскрыло высокий потенциал юных боксеров. В итоге — серебряные медали чемпионата.

Уверенно и технично провели свои поединки победители.

Так, Юрий Захареев (63 кг, тренер И.Юрескул) просто не оставил ни единого шанса своему сопернику!

Сложный бой был у Максима Гаврилюка (57 кг, тренер Э.Луцкер). Когда объявили его победу, казалось, что он, буквально, оторвется от земли и взлетит от счастья.

Самый «легкий» представитель команды Дмитрий Молодан (44,5 кг, тренер И.Юрескул) не стал изменять своему фирменному стилю и пытался загнать соперника в угол ринга. Причем, в этот раз — это был угол с эмблемой Федерации бокса Одесской области. Вот на ней Молодан и «насыпал» точных ударов.

Ранее, в субботу, в упорном бою,бронзовым призером чемпионата стал Дмитрий Тодоров (54 кг, тренер Э.Луцкер).

В финале чемпионата главный тренер юниорской сборной Украины Олег Кудинов вручил спортсмену из г. Андреевка, Одесской области, Юрию Захарееву кубок «Лучший боксер чемпионата», а одесситу Александру Полевому — кубок «За волю к победе»!

Искренне поздравляем всех призеров и их тренеров, а также старшего тренера юниорской сборной Федерации бокса Одесской области — Константина Бермана.