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Общество, Одесса, Украина

Одесситы едут в Европу: почем безвиз

11.06.2017 0 101

В Одесских отделениях миграционной службы выстроились огромные очереди за получением биометрических паспортов, дающих право на безвиз в Евросоюз.

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Одно такое отделение  способно пропустить в среднем до 50 человек за рабочий день. Однако желающих получить документ в разы больше: 500-700 человек на отделение. Получается, что для того, чтобы подать документы, нужно простоять в очереди порядка недели, а затем еще столько же, чтобы забрать новый паспорт.

Чтобы как-то решить возникшую проблему, желающие выехать в ЕС выбирают дежурного и записываются в очередь.

Стоит биометрический паспорт 557 гривен в течение 20 рабочих дней. За небольшую доплату — 810 грн — можно успеть оформить его всего за неделю.

Для тех, кому стояние в очередях доставляет дискомфорт, работает паспортный сервис ДП «Документ», где за 957 грн можно получить паспорт в течение 20 дней, а за 1210 грн — в течение недели.

Однако, некоторые умельцы умудряются оформлять документы совсем без очереди, но стоит это 2500 грн.

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Elena

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