Одесситы завоевали медали чемпионата Украины
30.04.2017 0 24
В воскресенье в г.Надворная Ивано-Франковской области состоялись финальные бои чемпионата Украины по боксу среди юниоров.
У спортсменов федерации бокса Одесской области — 5 медалей.
Дмитрий Молодан (тренер И.Юрескул) и Юнус Гулиев (тренеры Н.Алибейли и А.Мустафаев) стали победителями чемпионата.
Никита Погожий (тренер М.Серженюк) и Рашид Ахмедов (тренер А.Бобошко) — завоевали серебряные медали.
Бронзовой награды удостоен Вадим Кивало (тренер М.Ганичев).
Добавим, что данное первенство определяет состав спортсменов на чемпионат Европы в Румынию.
Поздравляем наших юниоров и тренеров с прекрасным результатом!
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