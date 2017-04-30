Одесситы завоевали медали чемпионата Украины

В воскресенье в г.Надворная Ивано-Франковской области состоялись финальные бои чемпионата Украины по боксу среди юниоров.

У спортсменов федерации бокса Одесской области — 5 медалей.

Дмитрий Молодан (тренер И.Юрескул) и Юнус Гулиев (тренеры Н.Алибейли и А.Мустафаев) стали победителями чемпионата.

Никита Погожий (тренер М.Серженюк) и Рашид Ахмедов (тренер А.Бобошко) — завоевали серебряные медали.

Бронзовой награды удостоен Вадим Кивало (тренер М.Ганичев).

Добавим, что данное первенство определяет состав спортсменов на чемпионат Европы в Румынию.

Поздравляем наших юниоров и тренеров с прекрасным результатом!