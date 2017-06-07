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Общество, Одесса, Украина

Одесским детям заплатят больше алиментов

07.06.2017 0 208

Сегодня Президент Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. 

Теперь размер алиментов должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка, считают в парламенте.

Законом также устанавливается, что способ взыскания алиментов определяет тот из родителей, с которым проживает ребенок.

Алименты также являются собственностью ребенка, а тот из родителей, на имя которого они выплачиваются, распоряжается ими исключительно по целевому назначению в интересах несовершеннолетнего.

Взыскатель алиментов имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на 1 ребенка — 1/4, на 2 детей — 1/3, на 3 и больше детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Справка

Прожиточный минимум в 2017 году в Украине для детей дo 6 лет составляет с 1 января 2017 пo 30 апреля — 1 355 гривен, с 1 мая пo 30 ноября — 1 426 гривен, с 1 декабря — 1 492 гривны.

Для детей от 6 дo 18 лeт: с 1 января 2017 пo 30 апреля — 1 689 гривен, с 1 мая пo 30 ноября — 1 777 гривен, с 1 декабря — 1 860 гривен.

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Elena

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