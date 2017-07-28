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Одесса, Украина, Экономика

Одесский автохаб: пилотная скорость в реализации пилотного проекта

28.07.2017

Все партнерские службы, задействованные в растаможивании приобретенных за рубежом автомобилей, отчитались о готовности к запуску автохаба в Одесской области уже через месяц.

Реализовать пилотный проект смогли очень быстро, к тому же создание хаба исключит коррупционную составляющую.

«За два с половиной месяца мы смогли получить все согласования с банковскими учреждениями и органами государственной власти. Я уверен, что 22 августа мы это откроем. И вопрос «Есть ли у тебя кто-то на таможне, потому что нужно машину растаможить?» стоять не будет. При желании мы в состоянии и другие проекты реализовывать в сжатые сроки », — отметил Максим Степанов.

Об особенностях первого в Украине автохаба рассказал начальник Одесской таможни ДФС Александр Власов.

В частности, по его словам, автохаб будет базироваться на принципах согласованной работы ряда государственных и негосударственных органов и учреждений. Таможенники и пограничники будут работать во взаимодействии с сервисным центром МВД Украины, соответствующим органом сертификации транспортных средств, экспертной организацией по товароведческому исследованию для определения рыночной стоимости ввозимых автомобилей, «Укргазбанком» и страховой компанией.

«В случае, если транспортное средство находится в надлежащем состоянии и соответствует национальным техническим стандартам, его владелец после осуществления всех формальностей получает техпаспорт и государственные регистрационные номера любого региона Украины», — отметил Александр Власов.

При этом, как сообщил начальник таможни, если автомобиль нуждается в ремонте или не соответствует национальным техническим стандартам, его можно привести в надлежащее состояние на станции технического обслуживания, которая находится рядом с автохабом.
Проект вводится под патронатом председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и и.о. председателя ДФС Мирослава Продана.

Сейчас все структуры, выдающие документы на машину, находятся в разных местах, поэтому растаможка и визирования всего пакета документов, как правило, занимает много времени. Заведение сможет обслуживать от 50 до 100 транспортных средств в сутки и будет работать с 9.00 до 21.00 без выходных.

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Suhan

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