Опасный танец: в Одессе состязались в национальном виде спорта (ВИДЕО)

В Одессе впервые прошли соревнования по боевому гопаку, в котором приняли участие дети из Одесской области и города Крапивницкий (Кировоград).

За путевку на чемпионат Украины, бесконтактным боем сражались 22 участника возрастом от 10 до 13 лет.

Напомним, в мае этого года, депутаты на пленарном заседании Верховной Рады наделили боевой гопак новым статусом. Теперь этот танец — национальный вид спорта в Украине.

Таким образом, депутаты ввели новое законодательное понятие «национальный вид спорта».

Его прописали, как «вид спорта, основанный на национально-культурных традициях».