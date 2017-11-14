Опасный танец: в Одессе состязались в национальном виде спорта (ВИДЕО)

В Одессе впервые прошли соревнования по боевому гопаку, в котором приняли участие дети из Одесской области и города Крапивницкий (Кировоград).
За путевку на чемпионат Украины, бесконтактным боем сражались 22 участника возрастом от 10 до 13 лет.
Напомним, в мае этого года, депутаты на пленарном заседании Верховной Рады наделили боевой гопак новым статусом. Теперь этот танец — национальный вид спорта в Украине.
Таким образом, депутаты ввели новое законодательное понятие «национальный вид спорта».
Его прописали, как «вид спорта, основанный на национально-культурных традициях».
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