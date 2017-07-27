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Общество, Одесса, Украина

Осталось 10 дней: знаменитый аккерманец ищет ключи к бою (ФОТО,ВИДЕО)

27.07.2017

Гордость одесситов, знаменитый земляк Василий Ломаченко продолжает усиленно готовиться к сражению с Мигелем Марриагой в ночь с 5-го на 6 августа.

«Когда встречусь с Марриагой, мне нужно будет найти ключи к его защите и сделать то, что я умею лучше всего. Мигель — хороший боец, с характером. Но я готов к нему. Посмотрю нарезки с его боями, пересмотрю поединок с Вальдесом и план на бой с ним выстроится в голове», — делится аккерманец.

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Напомним, бой состоится на арене Microsoft в Лос-Анджелесе.

На днях Ломаченко провел на камеру серию из 80-ти (!) ударов за 8 секунд. При этом спортсмен не переставал работать ногами.

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Suhan

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