Патрульные жестко наказывают одесских автохамов
10.06.2017 0 262
Патрульная полиция Одессы проводит рейд по выявлению и эвакуации нарушителей ПДД.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
Полицейские отмечают, что в летний период они будут осуществлять повышенный контроль за соблюдением правил дорожного движения.
Если автохам создаст значительную помеху движению – его машина будет эвакуирована на штраф-площадку.
About the author /Elena
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