Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Янтарь не прошел Одесскую таможню
Одесситы смогут поменять права за 30 минут
Пьяный водитель «Жигулей» насмерть сбил велосипедистку
За финансирование террористов арестован ликеро-водочный завод
О чем договорились Стерненко и Аваков
Курорты Одесской области ожидают туристического наплыва
Оружие и наркотики нашли у жителя одесской области
Патрульные жестко наказывают одесских автохамов
Палатки на Куликовом поле
Трагедия на поселке Котовского
Общество, Одесса, Украина

Патрульные жестко наказывают одесских автохамов

10.06.2017 0 262

Патрульная полиция Одессы проводит рейд по выявлению и эвакуации нарушителей ПДД.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Полицейские отмечают, что в летний период они будут осуществлять повышенный контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Если автохам создаст значительную помеху движению – его машина будет эвакуирована на штраф-площадку.

 

1

Таксист-убийца жив (фото)

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах