Патрульные жестко наказывают одесских автохамов

Патрульная полиция Одессы проводит рейд по выявлению и эвакуации нарушителей ПДД.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Полицейские отмечают, что в летний период они будут осуществлять повышенный контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Если автохам создаст значительную помеху движению – его машина будет эвакуирована на штраф-площадку.