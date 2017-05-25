Пенсионное дело: что следует знать одесситам?

К сведению одесситов : теперь пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии стажа в 25 лет и более.

В 63 года пенсия по возрасту, как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Подобную схему в правительстве называют справедливой, которая позволит повышать пенсии.

Одесситам напоминают, что в случае, если граждане достигли пенсионного возраста, однако не обладают достаточным рабочим стажем для получения пенсионных выплат, они могут оформить с Пенсионным фондом страховой договор и заплатить за «недостачу».

Тем временем, министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что пенсионный стаж, который будет учитываться при исчислении пенсий, будет состоять из двух частей: из стажа до 2000 года и стажа после 2000 года.

«До 1 июля 2000 года — это стаж, будет учитываться по материалам трудовых книжек. А после 2000-го года — это стаж, учитывается в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Там открыты счета на каждого работающего, по которым и ведется учет всех уплаченных взносов. Кроме того, с 2004 года начал вестись учет не просто выплат, но и уплаченной суммы«, — сказал министр.

Рева сказал, что и первый, и второй стаж абсолютно равнозначны для расчета пенсий.