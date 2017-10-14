Перед матчем с «Динамо»: как одесские «моряки» состязались в боулинге (ФОТО,ВИДЕО)

Накануне выходных, чтобы немного развеяться перед матчем с «Динамо», который состоится 15 октября на стадионе «Черноморец», футболисты и тренеры «моряков» отправились в… боулинг.

Там , разбившись на четыре команды, они устроили азартное состязание. Было много положительных эмоций, масса страйков и торжественное награждение победителей.

Выиграла мини-турнир команда во главе с капитаном «Черноморца» Сергеем Люлькой, медали за второе место получила «шестерка» Максима Третьякова.

Остальные участники «заработали» концертные номера в собственном исполнении: третьи призеры (Алексей Хобленко и Ко) спели, четвертая команда (Сильвио и Ко) станцевала.

ФРАНЦУЗСКИЕ НОВИЧКИ «ЧЕРНОМОРЦА» ЗОВУТ НА СТАДИОН (ВИДЕО)

Новички команды Ваг Мамаду, Бамба Н’Ганон Фуссени и Алассан Н’Диайе приглашают всех болельщиков прийти и поддержать любимую команду в этом тяжелом и ответственном бою!