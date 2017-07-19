По-тихому: как прошел матч между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем» (ВИДЕО)

Как известно, по решению КДК ФФУ динамовский клуб был наказан за поведение своих болельщиков в матче предыдущего чемпионата против «Шахтера» на одесском стадионе «Черноморец» и вчерашний поединок с «моряками» проходил без присутствия зрителей.

Увидеть игру «вживую» могли лишь несколько десятков представителей СМИ, сотрудники футбольных клубов «Динамо» и «Черноморца», УПЛ и ФФУ.

Свой первый официальный матч в новом сезоне «Черноморец» начал с тремя дебютантами: белорусом Рахмановым и вернувшимися в команду «моряков» Бобко и Зубейко. Еще несколько новичков попали в число запасных: Каверин, Балан и хорошо известные в нашем городе Антонов с Политыло.

Интересно, что «моряки» и динамовцы матчем между собой завершали чемпионат Украины 2016−2017 гг. Тогда в Одессе победили киевляне (2:1). Из участников той встречи сегодня в стартовых составах вышли: Морозюк, Гонсалес, Ярмоленко, Сидорчук — у «Динамо», Безрук, Азацкий, Хобленко, Третьяков, Мусолитин — у «Черноморца».

Поначалу игра развивалась по привычному сценарию: больше атаковали хозяева, гости регулярно искали счастья в контратаках. У динамовцев был лишь один опасный момент: Гонсалес пробил со средней дистанции, и мяч по неожиданной траектории пролетел рядом со стойкой. «Моряки» достигли большего: резкая контратака привела к выходу «три в три», Третьяков вывел Хобленко на ударную позицию в штрафной, и Алексей «пробил» вратаря «Динамо» — 1:0.

Спустя десять минут киевляне сравняли счет. Гармаш сделал передачу на дальнюю штангу, и никем не прикрытый Шепелев спокойно поразил ворота «моряков» — 1:1. Буквально тут же одесситы вновь могли выйти вперед. Мусолитин головой переправлял мяч под перекладину. Вратарь выручил хозяев, к тому же арбитры определили офсайд у Николая.

До перерыва вполне могли забить Мусолитин и Хобленко, а счет на табло изменил Ярмоленко. Не получив должного отпора от опекунов, капитан «Динамо» без особых усилий с 20 метров вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:2.

До середины второго тайма на поле шла в целом равная игра. Голевых моментов не наблюдалось. Удаление Каплиенко на 72-й минуте не могло не сказаться на характере встречи. Играть «Черноморцу» стало значительно тяжелее, но он был близок к успеху дважды. На 79-й минуте не повезло Рахманову, бившему головой с семи метров после подачи «стандарта» Политыло. Увы, мяч миновал цель. А затем с 35 метров едва не попал в оставленную голкипером «рамку» Третьяков.

Итог — 2:1 в пользу «Динамо».

СУПЕРКУБОК В ОДЕССЕ: ЧТО ТВОРИЛОСЬ НА СТАДИОНЕ «ЧЕРНОМОРЕЦ» (ВИДЕО)

Напомним, ранее решающий матч «Динамо» против «Шахтёра» за Суперкубок на одесском стадионе «Черноморец» прошел при полном аншлаге и не без инцидентов со стороны болельщиков.