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Общество, Одесса, Украина

Попытка номер два: Черноморск таки опередил Одессу (ФОТО)

27.10.2017

Сегодня, 27 октября, жители Черноморска таки установили рекорд Украины по массовому выполнению упражнения «планка», опередив одесситов.

Напомним, на День физкульткрника, 9 сентября, на Приморском бульваре, после команды «На старт, внимание, планка!», 777 одесситов синхронно приняли положение «упор лежа» и продержались 10 секунд, установив национальный рекорд.

РЕКОРД «ТРИ СЕМЕРКИ» : 777 ОДЕССИТОВ СИНХРОННО СДЕЛАЛИ «УПОР ЛЕЖА»

Ранее, 14 октября ,черноморцы уже планировали установить этот рекорд и хотели собрать 999 участников. Однако, тогда не удалось.

Но сегодня в «планке» одновременно простояли 1175 человек — представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали новое достижение Черноморска.

«Мы это сделали! Мы – молодцы! Черноморцы, спасибо вам! Мы все вместе доказали, что Черноморск – самый спортивный город Украины», — сообщила организатор мероприятия, фитнес-тренер Екатерина Горелова.

Сегодня всех участников мероприятия объединила любовь к спорту и здоровому образу жизни.

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Suhan

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