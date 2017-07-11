Повара можно съесть: новый рекорд Украины из шоколада (ФОТО)

Сегодня в Одессе был зарегистрирован новый сладкий рекорд — двухметровая фигура повара, который полностью съедобен.

Шоколадный гигант весит 40 кг и по-мужски красив: рост 2 метра, 4 сантиметра, соблюдены все пропорции фигуры, видны мускулы и , более того, мимика на лице выполнена как у живого человека.

На вкус «шоколадный негр» сочетает в себе бельгийский черный, белый и молочный шоколад. В руках он держит земной шар, где флажками отмечены те страны, куда иностранцы, посетившие Южную Пальмиру, увезли шоколад из этой кондитерской в качестве презентов.

Прообразом скульптуры стал ее главный творец — шеф-шоколатье мастерской «Kiss Chocolaterie» Руслан Громаковский.

«Лепил себя, потому что шефское дело – это, наверное, интересно всем. Мы отдельно лепили все части тела, а потом соединяли их воедино, так чтобы не было видно швов. Я постоянно охлаждал шоколад на мраморе и разогревал в микроволновке, и понемногу лепил». — поделился шоколатье.

По словам Руслана, на создание фигуры ушло больше 80 часов ручной работы. И хотя повара можно съесть, этого не случится. Фигура простоит в качестве»монумента» некоторое время, а затем будет переплавлена для других скульптур.

Добавим, что рекорд был зафиксирован представителем бюро Национальных рекордов Украины Дмитрием Яицким. Шоколадным мастерам вручен соответствующий сертификат.

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