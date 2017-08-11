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Общество, Одесса, Украина

Преданность «Черноморцу»: как «Автомотофаны» с одесскими «моряками» тусили (ВИДЕО,ФОТО)

11.08.2017

Сегодня, 11 августа, в г. Белая Церковь молодежная команда одесского «Черноморца» выиграла у дончан: «Олимпик» (молодежь) Донецк — «Черноморец» (молодежь) — 0:3 (0:0).

Причем, новый тренер одесской «молодежки» Алексей Чистяков был представлен команде всего три дня назад, 8 августа.

Вот так бывает! С почином!

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А ранее, на учебно-тренировочной базе «Черноморец» в поселке Совиньон под Одессой перед вечерней тренировкой команда «моряков» встретилась с представителями объединения болельщиков «Автомотофаны», которое на днях отметило пятилетие с момента своего создания.

Преданные поклонники «моряков» поддерживают их в любых ситуациях, дома и на выезде, регулярно устраивают впечатляющие автопробеги по улицам Одессы в день матчей на стадионе «Черноморец».

Сегодня болельщики вдоволь пообщались с футболистами и тренерами, подарили футбольной команде праздничный торт, пожелали ярких и успешных поединков и, конечно же, сделали множество фотографий.

А совсем юные автомотофаны от души порезвились на изумрудном газоне тренировочной базы и даже получили возможность побывать за рулем клубного автобуса.

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Suhan

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