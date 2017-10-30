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Украина, Экономика

Президент утвердил повышение пенсий

30.10.2017

Соответствующий закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №2150-VІІІ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий», сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.

Соответствующий закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

«Указанный Закон системно связан с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VИИИ« О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий », реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 №2148-VИИИ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».

8 октября Петр Порошенко подписал закон о «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», которым был дан старт пенсионной реформе.

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Elena

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