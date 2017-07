Путешествие по Одессе превращается в триллер (ВИДЕО, ФОТО)

В соцсетях пользователи уже начали обсуждать новую уникальную игру, которая рекламирует Одессу.

«Это игра, интерактивная история, где вы переписываетесь с гидом (гидами), который попал в беду. И от ваших ответов буквально зависит ее жизнь. Если вы сделаете неправильный выбор, мы обязательно покажем, что происходит дальше 🙂 В истории мы так же рассказываем про Одессу, ее историю и архитектуру. Может прозвучит пафосно, но это самый лучший и эффективный проект, который рекламирует наш город во всем мире. Один австралиец уже купил билеты :)» — рассказывают разрабочики.

Игра Look Right Agency выглядит, как чат в мессенджере, и от того, какой вариант ответа выберет игрок, зависит ход сюжета.

Интересно, что у каждого персонажа есть активная страница в Facebook, поэтому гид из игры может добавиться в друзья к реальному пользователю.

Игру уже скачали около двух тысяч канадцев и австралийцев. Сейчас Look Right Agency доступна для iOS, скоро обещают версию на Android.

Итак, теперь появилась возможность:

— побывать в совершенно разных локациях – от солнечной Одессы до странного лабиринта, со множеством смертельных ловушек;

— история разделена на три части, для каждой из которых создавали отдельный музыкальный трек;

— от выбранного варианта ответа зависит не только сюжет, но и фото или видео, которые получает игрок. Открыть все доступные материалы будет непросто;

— приложение полностью совместимо с Apple Watch, включая фото, видео и аудиофайлы.

Команда Look Right, в которой задействовано 27 человек, провела soft launch в Канаде и Австралии. Результаты показали, что 20% людей проходят игру до конца, больше 25% пользователей оценивают её, 90% из рейтингов — 4-5 звёзд. Есть даже первые поклонники, готовые бесплатно переводить историю на китайский или испанский языки, рекомендуют игру друзьям и активно пишут в личные сообщения главной героине.