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Общество, Одесса, Украина

Разминаем ноги: впервые в Одессе пройдет чемпионат Украины по чечетке (ВИДЕО)

12.08.2017

23-27 августа в Одессе состоится международный фестиваль степа «ODESSA TAP FESTIVAL», в рамках которого впервые пройдёт чемпионат Украины по степу — «Ukraine Tap Dance Championship».

В Одессе соберутся любители и профессионалы этого живого, динамичного, активного и очень зажигательного танца.

По сути, это создание музыкального ритма ногами, что требует от исполнителя определенной физической подготовки и безупречного чувства ритма.

Торжественное открытие — на Приморском бульваре 23 августа  в 18:00.

Напомним, в 1930-1940-е годы степ приобрёл огромную популярность благодаря голливудским фильмам-мюзиклам, которые представляли блистательные степовые миниатюры.

Даже советский кинематограф, отрицающий все американское, не обошел феномен степа — помнимте популярные ленты «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Прогулка в ритмах степа», «Зимний вечер в Гаграх»?

Ну что, Одесса, бьем чечетку?

 

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Suhan

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