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Одесса, Украина

Руководители «Военторгсервиса» уволены за вовлечение в коррупционную схему одесских предпринимателей (ФОТО)

15.05.2017 0 87

Глава Минобороны Степан Полторак уволил генерального директора концерна «Военторгсервис» и начальника филиала «Одесское управление военной торговли» за вымогательство $ 1 млн.  от предпринимателей одесского рынка «7 километр».

Напомним, 25 ноября 2016 военная прокуратура Южного региона сообщила о коррупционной схеме, на которой в Одессе
были пойманы сотрудники государственного предприятия «Военторгсервис».

За продление договоров аренды контейнеров госпредприятия (которые располагаются на рынке «7 километр») сотрудники филиала госпредприятия Министерства обороны Украины требовали взятки у предпринимателей.

Коррупционеры были задержаны во время получения части взятки в сумме $ 75 тыс. В целом, планировалось получить по 20 000 долларов США от 45 предпринимателей – всего около миллиона долларов.

Во время обысков по месту жительства у одного из фигурантов дела, который до назначения на должность в августе
2016 почти 10 лет считался безработным, правоохранителями были найдены денежные средства в сумме $77 тыc. и € 20
тыс., а другого подозреваемого — $47 тыс.

При этом в прокуратуре отмечают — преступление было совершено из-за отсутствия надлежащего контроля за
деятельностью филиала со стороны руководства концерна «Военторгсервис».

 

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Suhan

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