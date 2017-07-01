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Одесса, Украина, Экономика

С 1 июля в одесских магазинах могут «взлететь» цены

01.07.2017 0 1053

С сегодняшнего дня  отменяется государственное регулирование цен на 15 групп продовольственных товаров, без которых  не обходится ни одна одесская семья.

И спрогнозировать, на сколько они теперь подорожают — пока невозможно.

Итак, норма о возможности установления торговой надбавки не выше 15% отменяется для следующих товарных позиций:
— мука;
— хлеб;
— макаронные изделия;
— крупы;
— сахар;
— говядина;
— свинина;
— мясо птицы;
— колбасные изделия вареные;
— молоко;
— творог;
— сметана;
— масло сливочное;
— масло подсолнечное;
— яйца куриные.

Кроме того, определена группа из 13 товаров, для которых отменяется декларирование изменения оптово-отпускных цен:
— мука пшеничная высшего, первого и второго сорта;
— мука ржаная обдирная;
— крупы гречневые;
— говядина;
— свинина;
— мясо птицы (тушка);
— колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта;
— молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку);
— творог жирностью до 9%;
— сметана с содержанием жира до 20%;
— масло сливочное с содержанием жира до 72,5%;
— яйца куриные;
— сахар-песок;
— масло подсолнечное.

Госрегулирования цен на продукты отменено решением правительства Владимира Гройсмана. По мнению чиновников, они намерены таким образом снизить административное давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы, развить конкуренцию и дебюрократизацию (дерегулирование) в сфере ценообразования.

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Elena

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