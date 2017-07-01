С 1 июля в одесских магазинах могут «взлететь» цены

С сегодняшнего дня отменяется государственное регулирование цен на 15 групп продовольственных товаров, без которых не обходится ни одна одесская семья.

И спрогнозировать, на сколько они теперь подорожают — пока невозможно.

Итак, норма о возможности установления торговой надбавки не выше 15% отменяется для следующих товарных позиций:

— мука;

— хлеб;

— макаронные изделия;

— крупы;

— сахар;

— говядина;

— свинина;

— мясо птицы;

— колбасные изделия вареные;

— молоко;

— творог;

— сметана;

— масло сливочное;

— масло подсолнечное;

— яйца куриные.

Кроме того, определена группа из 13 товаров, для которых отменяется декларирование изменения оптово-отпускных цен:

— мука пшеничная высшего, первого и второго сорта;

— мука ржаная обдирная;

— крупы гречневые;

— говядина;

— свинина;

— мясо птицы (тушка);

— колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта;

— молоко коровье питьевое (пастеризованное, фасованное в пленку);

— творог жирностью до 9%;

— сметана с содержанием жира до 20%;

— масло сливочное с содержанием жира до 72,5%;

— яйца куриные;

— сахар-песок;

— масло подсолнечное.

Госрегулирования цен на продукты отменено решением правительства Владимира Гройсмана. По мнению чиновников, они намерены таким образом снизить административное давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы, развить конкуренцию и дебюрократизацию (дерегулирование) в сфере ценообразования.