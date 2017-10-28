С субботы на воскресенье часы переводятся назад

Долгожданный переход зимнее время произойдет 29 октября ровно в 4.00.
Это позволит одесситам поспать ровно на один час дольше. И не только одесситам, но и жителям многих стран мира.
Напомним, что переход на зимнее время всегда проводится в последнее воскресенье октября, а на летнее — на последнее воскресенье марта.
В следующем, 2018 году, возвращение к летнему графику произойдет 25 марта.
About the author /Elena
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