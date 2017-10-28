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Общество, Одесса, Украина

С субботы на воскресенье часы переводятся назад

28.10.2017

Долгожданный переход зимнее время произойдет 29 октября ровно в 4.00. 

Это позволит одесситам поспать ровно на один час дольше. И не только одесситам, но и жителям многих стран мира.

Напомним, что переход на зимнее время всегда проводится в последнее воскресенье октября, а на летнее — на последнее воскресенье марта.

В следующем, 2018 году, возвращение к летнему графику произойдет 25 марта.

Как можно стать одесским моряком, сидя на диване? (ВИДЕО)

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Elena

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