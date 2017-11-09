Сборная Одессы победила на Мемориале Валерия Лобановского в Нью-Йорке (ФОТО)

В финале пятнадцатого международного Мемориала памяти Валерия Лобановского, проходившего в Нью-Йорке, сборная Одессы одержала убедительную победу над хозяевами турнира.

В состав одесской делегации вошел тренер «Черноморца» Валерий Семенович ПОРКУЯН, который поделился своими впечатлениями от заокеанской поездки:

«Из Одессы в Киев наша команда доехала на автобусе, откуда самолетом отправилась в Нью-Йорк. Основу сборной Одессы составили игроки „Черноморца“, выступавшие за наш клуб в 2004 году. Это Валентин Полтавец, Александр Косырин, Сергей Билозор, Виктор Доценко, Евгений Луценко.

Не смог поехать Геннадий Альтман. Его заменил Игорь Шуховцев. Матчи проходили на стадионе „Авиатор“. В турнире принимали участие шесть коллективов: сборная Одессы, сборная Нью-Йорка, „Карпаты“ (Йонкерс) ФК „Кингсбэйвай“, „Брайтонские ястребы“ и „Ватра“ (Лонг Айленд). На групповом этапе одесситы одержали победу — 5:0 (над ФК „Кингсбэйвай“) и 4:0 (над „Карпатами“, которым досталась „бронза“). В финале, со счетом — 4:2, обыграли сборную Нью-Йорка.

Помимо футбола, были проведены многочисленные встречи и фотосессии с нашими земляками и ветеранами „Черноморца“. В частности, с Матвеем Черкасским, который в сороковых-пятидесятых годах прошлого века защищал цвета тогда еще „Пищевика“, проведя более 150 официальных матчей. В 1965—1982 годах (с перерывами) был помощником старшего тренера „моряков“, успешно трудился в клубной СДЮШОР. С 1992 года живет в США. Матвей Леонтьевич подписал справочник первенства СССР 1950-го года, оставив автограф на страничке с составом нашей команды. Этот раритет специально привез в Нью-Йорк создатель и руководитель одесского Музея истории футбола Михаил Ганев. Организатором турнира, как обычно, стал наш земляк Эдуард Лучин».











