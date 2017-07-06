Сборная Украины готовится к международному турниру в Одессе (ФОТО)

В Виннице сборная Украины по боксу среди мужчин 18-22 лет, под руководством старшего тренера Сергея Глущенко, активно готовится к участию в XXI Международном турнире класса «А» памяти мастера спорта СССР Семёна Трестина.

Турнир пройдет с 17 по 23 июля в спорткомплексе национального университета «Одесская юридическая академия» (ул.Фонтанская дорога, 23).

Официальная церемония открытия состоится 18 июля в 17.00. Организатор турнира — федерация бокса Одесской области.

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Напомним, с 2017 года турниру присвоен класс «А» и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).