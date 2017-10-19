Селфи с «Черноморцем»: как «моряки» встречались с болельщиками (ФОТО,ВИДЕО)

Вчера вечером на стадионе «Черноморец» наблюдалось необычное для неигровых дней оживление.

В фирменный магазин и музей клуба пришли одесские болельщики для того, чтобы встретится с футболистами команды «моряков» Сергеем ЛЮЛЬКОЙ и Денисом ВАСИНЫМ.

Около ста любителей футбола смогли получить автографы игроков «Черноморца» на специально подготовленных открытках, сфотографироваться с Сергеем и Денисом, задать им вопросы.

Кроме приятного, присутствовало и полезное. В клубном магазине можно было приобрести не только симпатичные чайные кружки с изображениями капитана и вице-капитана, но и множество других предметов атрибутики с символикой «Черноморца», игровую и тренировочную экипировку команды «моряков».

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Подобные встречи планируется сделать регулярными.