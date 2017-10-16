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Одесса, Украина

Сенсационная победа: как одесские «Моряки» одолели «Динамо» (ВИДЕО)

16.10.2017

В воскресном матче в Одессе «Моряки» блестяще провели первую половину встречи и одержали сенсационную победу над киевским «Динамо» (2:1).

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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями:

«Довольно интересная игра. Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Честно говоря, в какие-то моменты я даже не ожидал такого от игроков. В течении двух недель довольно интенсивные тренировки были, и я боялся, что может быть где-то не хватит свежести. Естественно, после двух забитых мячей мы отдали территорию, начали обороняться компактно. Я предупреждал, что динамовцы атакуют флангами, и после передачи с фланга «Динамо» удалось забить. Очень рад, что выиграли. Это заслуга всего тренерского штаба — и нового, и старого и, естественно, футболистов. Без них мы никак«…

К слову, главный тренер «моряков» Олег Дулуб стал четвертым тренером в истории одесского «Черноморца», который сумел обыграть киевское «Динамо» за 26 лет независимого чемпионата Украины.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ КВАРТЕТ

В рамках чемпионата СССР «Черноморец» побеждал «Динамо» одиннадцать раз в пятидесяти встречах (2:0, 3:2, 1:0, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:0). Но то — дела давно минувших дней. Если же говорить о чемпионате Украины, то за 26 лет независимости (в 46 матчах), «моряки» положили киевлян на лопатки всего пять раз.

Победным вечером 15 октября 2017 года Олег Анатольевич Дулуб присоединился к трем Иосифовичам: Леониду Буряку, Семену Альтману и Роману Григорчуку. Тренерам, которые будучи наставниками «Черноморца», обыгрывали «Динамо».

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Suhan

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