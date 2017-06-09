Сколько стажа надо докупать одесситам для выхода на пенсию?

На днях в Верховной Раде рассмотрят обновленный пакет пенсионной реформы.

Изменения, уже одобренные Международнм валютным фондом, предусматривают возможность покупки украинцами до 2 лет страхового стажа. Ранее этот срок составлял 5 лет.

«В рамках двух лет можно будет докупать страховой стаж, не важно, за какой период трудовой жизни», – сообщает премьер Владимир Гройсман.

Кроме того, сегодня активно обсуждается законодательная норма, которая обяжет работодателей принимать на работу людей старше 45 лет.

«Давайте внесем в закон очень простую правку, как у нас существует квота на инвалидов: давайте обяжем работодателей не менее 4-5% иметь людей после 45 лет», – предлагает министр соцполитики Андрей Рева.

Отметим также, что Проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

Против таких нововведений, согласно опросу Центра Разумкова, выступает свыше 80% украинцев.