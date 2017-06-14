Скоро одесситы смогут летать в Японию без виз

В парламенте Японии намерена в ближайшее время рассмотреть вопрос отмены виз для украинцев.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец.

«Мы запланировали дипломатическую поездку делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на даты запуска Безвизовые. С определенной целью, расширить список стран с Безвизовые именно на дружескую нам Японию. И могу сказать радостную новость. Процесс пошел!, — заявляет он. — Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А Парламенты обещали всячески способствовать. О сроках пока говорить рано, но работаем, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз».

Кроме того, японцы пообещали украинскому правительству 3,9 млн долл — на поддержку людей и общин, которые пострадали от конфликта на востоке страны.