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Одесса, Украина

Скоро одесситы смогут летать в Японию без виз

14.06.2017 0 3

В парламенте Японии намерена в ближайшее время рассмотреть вопрос отмены виз для украинцев. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец.

«Мы запланировали дипломатическую поездку делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на даты запуска Безвизовые. С определенной целью, расширить список стран с Безвизовые именно на дружескую нам Японию. И могу сказать радостную новость. Процесс пошел!, — заявляет он. —  Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А Парламенты обещали всячески способствовать. О сроках пока говорить рано, но работаем, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз».

Кроме того, японцы пообещали украинскому правительству 3,9 млн долл — на поддержку людей и общин, которые пострадали от конфликта на востоке страны.

Одесситы едут в Европу: почем безвиз

 

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Elena

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