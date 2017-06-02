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Одесса, Происшествия, Украина

Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа

02.06.2017 0 20

Амина Окуева, доброволец АТО, на мужа которой было совершено покушение вчера, 1 июня, заявила, что его состояние в данный момент остается тяжелым.

«Он в сознании — всё понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания, — написала Окуева на своей странице в Фейсбук. — Состояние достаточно стабильное, но помним о том, что первые три дня в таких ситуациях всегда критические. Продолжайте, пожалуйста, молиться.
Кстати, мусульманский пост, который мы соблюдали в тот страшный день (вчера) судя по всему очень облегчил операцию Адама: если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть лёгкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму. Главное сейчас положительная гемодинамика (состояние) в ближайшие три дня».

Как сообщали СМИ, Окуева стала непосредственным свидетелем покушения на своего супруга — чеченского добровольца Адама Осмаева.

«А киллер оказался очень непростой штучкой — на ошмётках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе, — написала бывший одесский медик. — Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации он будет «ходить под себя» весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике). Но в этом заслуга не моя — так было угодно Всевышнему в этот священный для нас месяц».

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Elena

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