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Одесса, Украина

Снайперша из Одессы получила подарок от главы МВД

09.06.2017 0 590

Легендарная чеченка, воин АТО Амина Окуева встретилась с советником министра внутренних дел Андрей Геращенко.

Он передал одесситке, снайперу-добровольцуа полка «Киев» ведомственное поощрительное отличие МВД — пистолет Glock-43 вместо того изъятого следствием наградного пистолета Макарова.

Как сообщала Деловая Одесса, сегодня правоохранительне органы ведут расследование нападения на автомобиль, в котором находились сама Окуева и ее супруг Адам Осмаев, который получил ранение в результате инцидента.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

На встрече присутствовали оба супруга-добровольца. Осмаев получил от МВД в подарок часы.

В свою очередь Амина Окуева публично поблагодарила Арсена Авакова за хороший подарок.

«Представляю себе новый виток паники «запоребриком». Жестоко мы их», — написала одесситка в соцсетях.

Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа

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Elena

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