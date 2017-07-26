Соблюдаем правила: в ФФУ дисквалифицировали арбитра, засудившего одесский «Черноморец»

Во время обучающего семинара Комитета арбитров ФФУ для представителей клубов Премьер-лиги, который прошел в киевском Доме футбола, председатель комитета арбитров Лучано ЛУЧИ отметил, что очень рад видеть представителей команды «моряков», извинившись за ошибку, допущенную Юрием Грисьо в поединке одесситов с «Динамо».

Напомним, хотя ассистент проинформировал главного судью о необходимости назначить пенальти за фол Кадара на Зубейко на 35-й минуте, тот проигнорировал замечание коллеги. За это было решено отстранить Грисьо на какое-то время, а после окончания дисквалификации, перевести судить матчи первой лиги.

Одесский «Черноморец» на форуме представляли генеральный директор клуба Анатолий МИСЮРА и главный тренер Александр БАБИЧ.

Основной же целью семинара было ознакомление специалистов с изменениями и нововведениями в Правила игры в футбол. Представители комитета арбитров предоставили теоретические разъяснения, продемонстрировали специально подготовленный видеоматериал и ответили на вопросы.

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Уроженец Одесской области Виктор Дердо (инструктор ФИФА от национальной ассоциации), который и проводил семинар, отметил, что систематическое изучение Правил игры является обязательным требованием регламентов с аттестаций футбольных клубов УЕФА и УПЛ. Подобные учебные программы помогают избежать конфликтных ситуаций, способствуют взаимопониманию и взаимоуважению между участниками футбольных соревнований и официальными лицами матча, связанных с современными трактовками Правил игры.