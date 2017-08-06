Соцсети взрывает победа знаменитого аккерманца! (ФОТО,ВИДЕО)

То, чего ждали все одесские болельщики, свершилось: деклассирование колумбийца Мигеля Марриаги знаменитым аккерманским боксером Василием Ломаченко.

Наш 29-летний земляк одержал досрочную победу, отстояв чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

Промоутер Боб Арум не удержался и заявил, что Ломаченко можно сравнивать с Мохаммедом Али.

Также стала известна статистика точных ударов, согласно которой аккерманец произвел 534 удара, из которых 186 попали в голову или корпус соперника. У Марриаги эти значения составили 250/45 соответственно.

Напомним, ранее наш земляк Василий Ломаченко объявил общую мобилизацию болельщиков на сражение с Мигелем Марриагой в ночь с 5-го на 6 августа.

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А в соцсетях продолжают обсуждать шоу, которое наблюдалось во время поединка в углу ринга.