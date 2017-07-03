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Одесса, Украина, Экономика

США просят Украину разрешить разведку в Одесской области

03.07.2017 0 110

По сообщению Минэнерго Украины, американские нефтедобывающие компании Frontera Resources и Longfellow просят  Кабмин Украины предоставить разрешение на разведку и последующую добычу углеводородов в Одесской и Полтавской областях.

В Кабмине американцам предложили согласовать проект с облсоветами данных регионов и с ГАО «Черноморнефтегаз», обладающим спецразрешениями на разработку недр.

«Представители энергетического сектора США сообщили об имеющемся опыте реализации проектов в добывающей отрасли, в частности наличие собственного производства оборудования для нефте и газодобывающей отрасли, а также подчеркнули, что положительные изменения в Украине способствуют усилению интереса к реализации проектов в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Украины.

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Suhan

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