Стоит ли ждать одесситам пенсию в четыре тысячи?

На такой вопрос натолкнуло выступление министра соцполитики Андрея Ревы, который ответил журналисту на вопрос — какой размер минимальной пенсии он считает приемлемым?

В эфире «5 канала» Рева заявил, что эта сумма — 4 тысячи гривен.

«Я считаю, что правильной была бы пенсия, которая обеспечивала бы им (пенсионерам) нормальную жизнь, должна быть на сегодня в Украине не менее 4 тысячи гривен», — сказал министр, приведя в пример пенсионное обеспечение в Германии.

Но стоит ли воспринимать такие заявления без обычного одесского юмора? Посмотрим.

Как сообщала Деловая Одесса, на днях в Верховной Раде рассмотрят обновленный пакет пенсионной реформы. Изменения, уже одобренные Международным валютным фондом, предусматривают возможность покупки украинцами до 2 лет страхового стажа. Ранее этот срок составлял 5 лет.