Страсти вокруг «Черноморца»: Анатолий Мисюра встречает одесские СМИ

В понедельник, 7 августа, в Одессе, на стадионе «Черноморец» состоится пресс-конференция, посвященная подписанию договора о генеральном спонсорстве между футбольным клубом «Черноморец» и строительной компанией «Гефест».

Стоит отметить, что это первая официальная встреча с журналистами Анатолия Николаевича Мисюры, который 2 июня был официально представлен футбольным клубом «Черноморец» на посту генерального директора.

По его словам, добрые партнерские отношения между «Черноморцем» и компанией «Гефест» длятся уже не первый год. С сезона-2017/18 перешли уже на новый уровень сотрудничества и подписали с руководством компании договор о генеральном спонсорстве. Отныне логотип «Гефеста» — на игровых футболках всех команд «Черноморца», выступающих в соревнованиях УПЛ.

АНАТОЛИЙ МИСЮРА ВОЗГЛАВИЛ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»

ФУТБОЛЬНАЯ ОДЕССА: КТО СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»?

ОДЕССКИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» ПОХВАСТАЛ НОВОЙ ФОРМОЙ (ФОТО)

Особую роль в партнерстве играет известный одесский бизнесмен и меценат, руководитель строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.

Аккредитация сотрудников СМИ: телефон — 096 249 64 88

эл. почта — chernomorets.odessa.ua@gmail.com

Регистрация аккредитованных СМИ — на стадионе в день пресс-конференции (с 12.00 до 13.00)

Начало пресс-конференции — 13.00, 7 августа 2017 г.

Адрес проведения мероприятия: Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20 (парк Шевченко), стадион «Черноморец»