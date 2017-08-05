Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Искусство жить в плюс 43 градуса: автомобильная пробка под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)
Что устроила одесская полиция в парке Шевченко? (ВИДЕО)
Страсти вокруг «Черноморца»: Анатолий Мисюра встречает одесские СМИ
Жара в Одессе. Как вкусно поесть и не отравиться?
Одесса увидит ленту, снятую по заказу Лувра (ВИДЕО)
Гордость одесситов объявляет общий сбор! (ФОТО)
Подарок ко Дню рождения: уволен директор порта «Черноморск» (ФОТО)
Не мирная акция в Одессе: под прокуратурой драку останавливали слезоточивым газом (ФОТО,ВИДЕО)
Без главы: в проблемной Одессе наспех открыли бюро НАБУ (ФОТО)
Теракт в Одессе: как псевдопереселенцы покушались на Гордиенко (ВИДЕО)
Общество, Одесса, Украина

Страсти вокруг «Черноморца»: Анатолий Мисюра встречает одесские СМИ

05.08.2017

В понедельник, 7 августа, в Одессе, на стадионе «Черноморец» состоится пресс-конференция, посвященная подписанию договора о генеральном спонсорстве между футбольным клубом «Черноморец» и строительной компанией «Гефест».

Стоит отметить, что это первая официальная встреча с журналистами Анатолия Николаевича Мисюры, который 2 июня был официально представлен футбольным клубом «Черноморец» на посту генерального директора.

По его словам, добрые партнерские отношения между «Черноморцем» и компанией «Гефест» длятся уже не первый год. С сезона-2017/18 перешли уже на новый уровень сотрудничества и подписали с руководством компании договор о генеральном спонсорстве. Отныне логотип «Гефеста» — на игровых футболках всех команд «Черноморца», выступающих в соревнованиях УПЛ.

АНАТОЛИЙ МИСЮРА ВОЗГЛАВИЛ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»

ФУТБОЛЬНАЯ ОДЕССА: КТО СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»?

ОДЕССКИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» ПОХВАСТАЛ НОВОЙ ФОРМОЙ (ФОТО)

Особую роль в партнерстве играет известный одесский бизнесмен и меценат, руководитель строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас.

Аккредитация сотрудников СМИ: телефон — 096 249 64 88

эл. почта — chernomorets.odessa.ua@gmail.com

Регистрация аккредитованных СМИ — на стадионе в день пресс-конференции (с 12.00 до 13.00)

Начало пресс-конференции — 13.00, 7 августа 2017 г.

Адрес проведения мероприятия: Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20 (парк Шевченко), стадион «Черноморец»

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах