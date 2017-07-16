Суперкубок в Одессе: что творилось на стадионе «Черноморец» (ВИДЕО)

Как и ожидалось, решающий матч «Динамо» против «Шахтёра» за Суперкубок на одесском стадионе «Черноморец» прошел при полном аншлаге и не без инцидентов со стороны болельщиков.

Арбитр был вынужден остановить игру. Фаера на трибунах и на поле, петарды под ногами у футболистов — пришлось уводить команды в центр поля. Тем не менее долгожданный матч получился зрелищным. В итоге донецкий «Шахтер» победил киевское «Динамо» и выиграл Суперкубок Украины со счетом 2:0.

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