Суперкубок в Одессе: субботний забег одесского губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу рано утром состоялся забег в одесском парке Шевченко в рамках промо-кампании Суперкубка Украины, который будет разыгран сегодня вечером на стадионе «Черноморец».

Бегали представители украинской Премьер-лиги, спонсоры и глава Одесской ОГА Максим Степанов.

«А как вы провели субботнее утро?)

Мы вот бежали)) Ощущения супер)

До встречи вечером на матче!» — написал он в фейсбуке.

2,5 километра были преодолены довольно быстро — организаторы едва успели переставить декорации со старта на финиш, как самый быстрый участник уже пересек финишную черту.

В СУББОТУ НА СТАДИОНЕ «ЧЕРНОМОРЕЦ» — БОРЬБА ЗА ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ (ФОТО)

Напомним, сегодня,15 июля, на арене «Черноморца» состоится решающий матч «Динамо» против «Шахтёра».