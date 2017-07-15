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Одесса, Украина

Суперкубок в Одессе: субботний забег одесского губернатора (ФОТО, ВИДЕО)

15.07.2017

В субботу рано утром состоялся забег в одесском парке Шевченко в рамках промо-кампании Суперкубка Украины, который будет разыгран сегодня вечером на стадионе «Черноморец».

Бегали представители украинской Премьер-лиги, спонсоры и глава Одесской ОГА Максим Степанов.

«А как вы провели субботнее утро?)
Мы вот бежали)) Ощущения супер)
До встречи вечером на матче!» — написал он в фейсбуке.

2,5 километра были преодолены довольно быстро — организаторы едва успели переставить декорации со старта на финиш, как самый быстрый участник уже пересек финишную черту.

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Напомним, сегодня,15 июля, на арене «Черноморца» состоится решающий матч «Динамо» против «Шахтёра».

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Suhan

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