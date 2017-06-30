Сюрприз для болельщиков: объявлен бой знаменитого Аккерманца со Скорпионом

Неожиданный сюрприз настиг болельщиков Василия Ломаченко.

Пока одесситы, как и все, ожидали реванша с Орландо Салидо, который нанес аккерманцу единственное поражение в карьере, выяснилось, что тот отказался от суммы в 720 тысяч долларов США, предложенной ему компанией Top Rank,за бой-реванш с Василием Ломаченко.

Так что следующим соперником нашего земляка стал боксер из Колумбии Мигель Марриаги.

Причем, Марриагу называют достаточно легким соперником для Ломаченко, уже сейчас украинец является большим фаворитом предстоящего боя. Впрочем, не стоит недооценивать колумбийца, ведь свое прозвщие «Скорпион» он получил именно за умение неожиданно «жалить» оппонентов.Соперник Ломаченко последний бой провел в апреле текущего года, во время которого победу выборол чемпион WBO в полулегком весе Оскар Вальдес.

Стоит отметить, что в 2015 году колумбийский боксер уступил бывшему сопернику Ломаченко — Николасу Уолтерсу.

Гордость одесситов, аккерманский боксер Василий Ломаченко и «Скорпион» встретятся на ринге 5 августа в Лос-Анджелесе.

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Напомним, в начале апреля Василий Ломаченко уверенно защитил титул чемпиона мира в бою с американцем Джейсоном Сосой, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.