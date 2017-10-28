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Одесса, Происшествия, Украина

Туристку из Южного три часа искали в олешковских лесах

28.10.2017

Грибов она так и не нашла.

О поисковой операции, которую вчера провели сотрудники Олешковского отделения ГСЧС, написала в социальных сетях Анна Перерва.

«Женщина приехала в Олешковский район в составе туристической группы. Одесситы рассчитывали найти грибов, взамен нашли неприятности.

Мокрую и замерзшую «потеряшку» спасатели 21 ГПЧ Олешек вывезли из леса после почти 3-часового поиска».

В комментарии она добавила: грибов группа не нашла, сообщает херсонский сайт «Гривна».

Также, по ее словам, «сегодня наши коллеги из МПО Новая Маячка вывели из леса семью, которая застряла в песках».

 

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Elena

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