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Одесса, Украина

У «Черноморца» — новый тренер «молодежки»

10.11.2017

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра представил коллективу нового старшего тренера молодежного состава Константина ФРОЛОВА, а также его помощника Константина БАЛАБАНОВА.

Ранее работавший с «Черноморцем» (U-21) Алексей ЧИСТЯКОВ перешел в тренерский штаб первой команды клуба, где стал одним из ассистентов Олега Дулуба. Тренер «молодежки» Сергей МАТЮХИН будет трудиться в СДЮШОР «Черноморец».

Константин Викторович Фролов родился 20 июня 1972 года. Воспитанник ДЮСШ СКА (Одесса). Первый тренер — С. Н. Круликовский. Играл в юношеской команде СКА (Одесса), с 1991 по 1996 гг. в «Динамо» (Одесса). В 1995/96 — во второй лиге — 26 матчей (1 гол). Работал тренером в футбольных школах СК «Одесса» и «Спартак» им. И. Беланова. Окончил Одесский институт народного хозяйства и Одесский педагогический институт им. Ушинского. В «Черноморце» в 2005—2010 годах тренировал молодежный состав и вторую команду. «Молодежка» становилась третьим призером чемпионата Украины. Возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17), грузинские клубы «Шукура» (Кобулети) и «Динамо» (Батуми). С августа 2015-го по май 2017-го был спортивным директором СДЮШОР «Черноморец».

Константин Алексеевич Балабанов родился 13 августа 1982 года в Килие (Одесская область). Начинал играть в футбол в ДЮСШ (Килия). Первый тренер — Б. П. Купцов. Выступал за команды: «Локомотив» (Котовск), «Мелиоратор» (Килия), «Украина-Союз» (Шевченково), «Черноморец», «Днепр» (Днепропетровск), «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка), «Кривбасс» (Кривой Рог), ФК «Одесса». В «Черноморце» (2000/01 — 2004/05, 2010/11) провел 127 официальных матчей (забил 42 мяча). Играл в национальной и молодежной сборных Украины. Окончил Одесскую национальную юридическую академию. С февраля 2014 года был тренером СДЮШОР «Черноморец».

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Suhan

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