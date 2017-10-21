При этом производство говядины и свинины уменьшилось на 0,1% и 1,6% соответственно. Одновременно произошло наращивание производства мяса птицы на 1,4%. При чем к 1 октября 2017 года, по сравнению с той же датой 2016 года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5%, свиней – на 9,3%, а поголовье птицы возросло на 3,2%.
Экспорт мяса и мясопродуктов за три квартала 2017 года составил 268 тыс. тонн, импорт – 156 тыс. тонн. Доля мяса птицы в общем объеме экспорта составила 79% (на 19% больше, чем годом ранее). Высоким спросом украинская птица пользовалась в Египте, Нидерландах и Ираке. Произошло и оживление внешней торговли украинской говядиной и свининой. Основными импортерами этих видов мяса являются страны бывшего СССР – Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова.
Мясной импорт, как и в предыдущие периоды, преимущественно представлен свининой и мясом птицы. При этом, импорт птицы с начала 2017 года вырос на 38%, свинины – на 11%. Импортируется мясная продукция, в основном, из Польши и Германии. Доля импорта во внутреннем продовольственном потреблении составила 10%.
Напомним, цена на свинину уже выше, чем в соседних странах ЕС – Польше, Венгрии, Румынии. В ассоциации поставщиков торговых сетей утверждают – эти страны активно поставляют мясо в Украину. При этом эксперты прогнозируют, что до конца декабря ожидается повышение цен на молоко и мясо еще на 10 — 20%.
По материалам «Сегодня».
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