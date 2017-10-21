Украинцы все меньше едят мяса — потребление на душу населения сократилось на 0,4 кг, а доля импорта во внутреннем потреблении мяса составила уже 10%.

Гораздо меньше украинцы стали потреблять мяса, включая мясо птицы. По данным Госстата, в первом полугодии 2017 года они купили всего 97 тыс. тонн этого продукта – на 11 тыс. т меньше, чем в январе-июне 2016-го.

В январе-сентябре 2017 украинские хозяйства произвели 1,64 млн тонн мяса всех видов, что на 0,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Экономического дискуссионного клуба.